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Suriyeli mülteciler için para bitmiş

BM, Suriyeli mülteciler için taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 20'sinin toplanabildiğine dikkat çekerek acil takviye gelmemesi durumunda yardımların kısılmak zorunda kalınacağı uyarısında bulundu

01 Haziran 2018 Cuma 16:58
Suriyeli mülteciler için para bitmiş

Birleşmiş Milletler (BM) ve bağımsız uluslararası yardım örgütleri, Suriyeli mültecilere yardım sağlanan bütçedeki paranın azaldığı uyarısında bulunarak, donör devletlere "acil" yardım çağrısı yaptı.

Örgütler, taahhüt edilen 4 milyar 400 bin doların sadece yüzde 20'sinin toplanabildiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler ve çok sayıda yardım örgütü Perşembe günü Ürdün'de yaptıkları açıklamada, Suriyeli mültecilerin gıda, eğitim, sağlık ve nakit para gibi ihtiyaçlarının karşılandığı yardım programlarında finansman sıkıntısı çekildiğini vurguladı. Açıklamada, durumun değişmemesi halinde yardımlarda kısıntıya gidilmek zorunda kalınacağı belirtildi. Örgütler, ayrıca gerekli yardımların sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan paranın Nisan ayında Brüksel'deki Suriye bağış konferansında taahhüt edilenden de yüksek olduğunu belirtti.

Açıklamada, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında 2018 yılı için 5 milyar 600 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.

Plan kapsamında komşu ülkeler Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve Mısır'daki Suriyelilerin temel ihtiyaçları karşılanıyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Amin Avad, toplanan yüzde 20 oranındaki bağışın yeterli olmadığı uyarısında bulunarak, "mültecilere verdiğimiz nakit paralarda gecikmeler oluyor" dedi. BM Dünya Gıda Programı Bölge Koordinatörü Muhannad Hadi de donör devletlerin yaptıkları bağışlardan dolayı memnuniyet duyduklarını ancak iç savaşın bitirilmesine yönelik siyasi bir çözüm bulununcaya kadar desteklerini sürdürmeleri gerektiğini ifade etti. DIŞ HABERLER
 

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliMülteci
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