Suud 2 bin 400 çocuk öldürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bu hafta Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde çoğu çocuk 50 kişinin ölümüne neden olan saldırısı, gözlerden uzak gerçekleşen savaşta Suud'un imza attığı insan hakları ihlallerini gündeme getirdi.

Vahşi saldırıda 29'u çocuk 50'den fazla kişi ölmüş, yine çoğu çocuk 77 kişi de yaralanmıştı. Suudi Arabistan'ın Yemen'de çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırısının ilk olmadığını açıklayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan tarafından Yemen'de işlenen benzer saldırılar için araştırma yapılmasını talep etti.

Suudi Arabistan'ı uluslararası kanunlara uyma taahhütlerine bağlı kalmasını isteyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, sivillerin hedef alındığı her türlü saldırının savaş suçu olduğunu ve Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından Yemen'e yapılan son saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Saada saldırısına ilişkin bağımsız ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu. Saldırıyla ilgili açıklama yapan çocuklara yönelik faaliyetleriyle bilinen Save the Children örgütü, olayda piknikten dönen ve aralarında yaşları 6 ila 14 arasında değişen çok sayıda çocuğun bulunduğunu bildirmişti.

Suud bombalarıyla 2 bin 400 çocuk öldü

Saada'da bir otobüse yapılan ve faturasını çocukların canlarıyla ödediği saldırının artık dönüm noktası olması gerektiğini bildiren BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suud'a saldırıları durdurması çağrısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2015'ten bu yana Yemen'de 2 bin 400'ün üzerinde çocuk öldürüldü ve 3 bin 600'den fazla çocuk da yaralandı. Devam eden çatışmalar ve tekrarlanan saldırılar nedeniyle 11 milyon çocuk da dahil olmak üzere, insani yardımlara muhtaç milyonlarca kişiye ulaşamıyoruz. Bu insanlara ulaşmamız engelleniyor. Bu felaketin sona ermesi için daha ne kadar çocuğun acı çekmesi ya da can vermesi gerekecek?"

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bu hafta Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde çoğu çocuk 50 kişinin ölümüne neden olan saldırısı, gözlerden uzak gerçekleşen savaşta Suud'un imza attığı insan hakları ihlallerini gündeme getirdi.

Vahşi saldırıda 29'u çocuk 50'den fazla kişi ölmüş, yine çoğu çocuk 77 kişi de yaralanmıştı. Suudi Arabistan'ın Yemen'de çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırısının ilk olmadığını açıklayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan tarafından Yemen'de işlenen benzer saldırılar için araştırma yapılmasını talep etti.

Suudi Arabistan'ı uluslararası kanunlara uyma taahhütlerine bağlı kalmasını isteyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, sivillerin hedef alındığı her türlü saldırının savaş suçu olduğunu ve Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından Yemen'e yapılan son saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Saada saldırısına ilişkin bağımsız ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu. Saldırıyla ilgili açıklama yapan çocuklara yönelik faaliyetleriyle bilinen Save the Children örgütü, olayda piknikten dönen ve aralarında yaşları 6 ila 14 arasında değişen çok sayıda çocuğun bulunduğunu bildirmişti.

Suud bombalarıyla 2 bin 400 çocuk öldü

Saada'da bir otobüse yapılan ve faturasını çocukların canlarıyla ödediği saldırının artık dönüm noktası olması gerektiğini bildiren BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suud'a saldırıları durdurması çağrısında bulundu. UNICEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2015'ten bu yana Yemen'de 2 bin 400'ün üzerinde çocuk öldürüldü ve 3 bin 600'den fazla çocuk da yaralandı. Devam eden çatışmalar ve tekrarlanan saldırılar nedeniyle 11 milyon çocuk da dahil olmak üzere, insani yardımlara muhtaç milyonlarca kişiye ulaşamıyoruz. Bu insanlara ulaşmamız engelleniyor. Bu felaketin sona ermesi için daha ne kadar çocuğun acı çekmesi ya da can vermesi gerekecek?"

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

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