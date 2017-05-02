Suud-ABD-El Kaide Yemen’e karşı müttefik

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Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri Kasım el-Reymi, Yemen ordusuna karşı savaşmak için Yemen'deki Suudi destekli hükümet güçleriyle birlikte hareket ettiklerini belirterek ABD ve İsrail'in desteklediği Suud koalisyonu çatısı altında Yemen'de birlikte savaştıklarını itiraf etti. El-Reymi, "her şeyden önce, Husilere karşı savaşta tek çatı altında birleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağımızı ilan ediyoruz" diyerek ittifak kurdukları Suud koalisyonu öncülüğündeki Abdurabbuh Mansur Hadi yönetimindeki birliklere olan güvenini ifade etti. El Kaide lideri Kasım el-Raymi bu sözlerle, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hadi yönetiminin Yemen'in doğusundaki topraklarda El Kaide ile ittifak halinde olduğunu itiraf etmiş oldu. Yemen El Kaidesi'nin yayın organı olan El Melahim'de yayınlanan açıklamaya göre el-Reymi, El Kaide olarak Mansur Hadi yönetimi ile müzakereye hazır olduklarını da ilan etti.