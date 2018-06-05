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Suud'da 10 kadına ehliyet

Suudi Arabistan'da kadınlara sürücü belgesi verilmeye başlandı

05 Haziran 2018 Salı 18:14
Suud'da 10 kadına ehliyet

Riyad yönetimi 10 kadının ehliyetini onayladı. Ancak bu kadınların sürücü belgelerini ABD, İngiltere, Lübnan ve Kanada'dan aldıkları ifade edildi. Buna rağmen kadınlar başkent Riyad'da kısa bir sınava tabi tutuldu.

Ülkede sürücü kurslarına devam eden kadınlara ise ilk kez 24 Haziran'da ehliyet verilecek. Suudi Arabistan, dünyada kadınların araba kullanmasına onay vermeyen tek ülke konumundaydı. Öte yandan ülkede kadınların sürücü belgesi almak için kampanya yürüten kadınların tutuklu olduğuna işaret ediliyor.
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