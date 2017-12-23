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Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!

ABD'nin Kudüs kararından sonra Birleşmiş Milletler’de Filistin tasarısı oylandığı sırada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'le bir araya geldi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:00
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Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!

İsrail istihabarat servisi MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen debkafile internet sitesinin iddiasına göre Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kral Selman ile "Kudüs'e ilişkin son gelişmeleri" görüştü.

Oylama günü Abbas’ın ABD yanlısı Suudilerle görüşmesi tepki çekerken, iddiaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da gündeme geldi.

Görüşmede, Kral Selman’ın Abbas’tan, Trump’ın Kudüs politikasına karşı çıkamamasını istendiği iddia edildi.

Abbas’a bu politikayı izlemesi halinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin arkasında olacağının da güvencesi verildi.

Habere göre görüşmede Abbas’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini koparması istenmiş.

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Anahtar Kelimeler:
SuudErdoğanAbbasFilistinKral SelmanSuudi Arabistan
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