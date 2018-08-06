Suud ile Kanada arasında diplomatik kriz

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi Dennis Horak'ın istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeyi 24 saat içinde terk etmesinin gerektiği belirtildi.

Kanada ile ticari ilişkilerin ve yatırımların dondurulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Kanada Büyükelçiliğinin "Suudi Arabistan'da gözaltına alınan aktivistlerin derhal serbest bırakılması" yönündeki açıklamalarına tepki olarak alındığı kaydedildi. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Ottawa Büyükelçisi Nayif bin Bender es-Sediri'nin de istişare amacıyla ülkeye çağrıldığı bilgisi yer aldı. Açıklama, şu ifadelere yer verildi: "Kanada'nın tutumu Suudi Arabistan Krallığı'nın iç işlerine açık ve bariz bir müdahaledir ve en temel uluslararası normlara ve devletler arasındaki ilişkileri yöneten tüm yasalara aykırıdır.

Kanada'nın açıklamasındaki 'hemen serbest bırakmak' ifadesi, devletler arasındaki ilişkilerde çok talihsiz, kabul edilemez ve kınanmayı gerektiren bir ifadedir. Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından 3 Ağustos'ta yapılan paylaşımda da "Kanada, Semer Bedevi'nin de dahil olduğu Suudi Arabistan'daki sivil toplum ve kadın hakları aktivistlerinin tutuklanmasından ciddi kaygı duyuyor.

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