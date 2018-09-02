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Suud katliamı kabul etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, Yemen'in Sada ilinde bir otobüse düzenlenen saldırıda 'hataların yaşandığını' kabul etti

02 Eylül 2018 Pazar 14:22
Suud katliamı kabul etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından kurulan inceleme kurulunun, Yemen'de Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Sada ilinde askeri bir hedef olarak görülen otobüse (Husi komutanları taşıdığı iddiasıyla) düzenlenen saldırıda hataların işlendiğini söyledi.

Mansur, olaya ilişkin soruşturmada, koalisyon uçaklarının o gün bölgedeki uçuşlarının ele aldığını ve bombardımanı düzenleyen uçakların görüldüğü videoların incelendiğini aktararak şöyle devam etti: "Yetkililere otobüste Husi liderlerinin olduğu yönünde istihbarat bilgileri ulaştı. Otobüs hareket halindeyken sivillerden uzak bir mekana geldiğinde vurma emri verildi. Ancak o esnada yakın bir mesafede savaş uçağı bulunmadığından hedef o anda vurulamadı.

Otobüs, sivillerin olduğu bir yerde durduktan sonra vurulmaması yönünde talimatlar verilmiş ancak söz konusu talimatlar geciktiğinden hedef vurulmuştur." Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki de Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.
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