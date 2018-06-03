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Suud ramazan dinlemedi... 70 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Ramazan dinlemedi. Yemen'in batı sahilinde düzenlenen hava saldırıları ve çıkan çatışmalarda 70 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

03 Haziran 2018 Pazar 13:22
Suud ramazan dinlemedi... 70 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Ramazan dinlemeden Yemen'deki müslümanlara yönelik saldırılarına hız verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE Silahlı Kuvvetleri'nin de destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde kentinin güneyindeki sahil bölgelesine hava saldırıları düzenledi.

Yemen ortak direniş güçlerinin Hudeyde Havaalanı ve stratejik öneme sahip limana doğru ilerlediği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırıları ve ortak direniş güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 70 kişinin hayatını kaybettiği, Hudeyde kenti yakınlarındaki bölgelerde düzenlenen operasyonlarda ise 21 Husinin yakalandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 14 Mayıs'tan beri Yemen'e saldırılarını aralıksız devam ettiriyor. 

Son Güncelleme: 04.06.2018 04:18
Anahtar Kelimeler:
SaldırıYemenBAESuud
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