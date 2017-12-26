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Suud vuruyor çocuklar ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suudi Arabistan'ın Yemen aleyhindeki savaşını, 'çocuklara karşı bir savaş' olarak niteledi.

26 Aralık 2017 Salı 16:02
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Suud vuruyor çocuklar ölüyor

Avusturya ORF televizyon kanalı, UNICEF'in Suudi yönetiminin Yemen aleyhindeki savaşı, çocuklara karşı savaş nitelemesi yaptığını aktırırken, sözkonusu kanal, 3 yıldan fazla bir süredir Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarında başta  çocuk ve kadınlar olmak üzere binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığını bildirdi.

ORF, Arabistan'ın Yemen'e saldırısında yalnızca Aralık ayında 42 Yemenli çocuğun öldüğünü ve 38'inin yaralandığını bildirdi. Arabistan'ın başını çektiği bazı ülkeler mart 2015'te Yemen'i vurmaya başladılar.

Bu süre içinde onbinden fazla Yemenli sivil ölürken ayrıca bu ülkeye uygulanan ambargolardan dolayı da, Yemen halkı başta ilaç ve gıda maddesi olmak üzere ciddi sıkıntılar yaşıyor ve ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Bu arada saldırılarda Yemen'in altyapısının yüzde 80'i de kullanılamaz hale gelmiş durumda.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SuudYemençocukSavaş
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