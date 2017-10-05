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Suud’dan dengeleme hamlesi

Suudi Arabistan, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için dümeni Moskova’ya kırdı. İlk kez tahttaki bir Suudi Kralı, Rusya’yı ziyaret ediyor. Rus Lider Putin’in Kral Selman’ı şatafatlı bir şekilde karşılaması dikkat çekti. Suudi Arabistan’ın Rusya’dan S-400 füzesi alacağını açıklaması ise Batı’yı şaşırttı.

05 Ekim 2017 Perşembe 17:14
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Suud’dan dengeleme hamlesi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un tarihi önemi haiz Rusya ziyareti başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kral Selman'ı Kremlin Sarayı'nda bugüne kadar pek tanık olunmayan bir törenle karşıladı.

Selman'ın Moskova ziyareti, tahttaki bir Suudi Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Suudi yetkililer de 81 yaşındaki Kral Selman'ın ziyaretini 'tarihi' olarak nitelendiriyor.

Putin de 'çok önemli' olarak nitelendirdiği ziyaretin ikili ilişkileri geliştirmesini umduğunu söyledi. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında bir dizi ticaret anlaşması da imzalandı. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, söz konusu anlaşmaların toplam değerinin 3 milyar doları bulduğunu açıkladı.

Putin ve Kral Selman'ın, enerji projelerini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım fonu kurma kararı aldığı da kaydediliyor.

Petrol hamlesi

Kral Selman'ın ziyareti, Kasım ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) zirvesinin öncesine denk geliyor. Rusya ve Suudi Arabistan, OPEC'in en güçlü üyelerinden... OPEC ülkeleri geçen Aralık ayında düşen petrol fiyatları nedeniyle petrol üretimini kısma kararı almıştı.

Uzmanlara göre, Rusya, enerji sektöründeki yatırım ihtiyacını ABD ve diğer ülkelerin Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden Batı'dan bulamıyor.

Bu yüzden Rusya, hangi ülkeden olursa olsun, bu yatırım ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Çin'e soruyorlar, Katar bir miktar yatırım sözü verdi ve Suudi Arabistan sıradaki yatırımcı olabilir.

Kral Selman ile Putin'in Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri de ele aldığı belirtiliyor. İki ülke Suriye ve Yemen meselelerinde karşıt saflarda yer alıyor.

Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla isyancı gruplara müdahalede bulunduğu Yemen, ülkede donanma üsleri bulunan Rusya için stratejik bir ülke. Putin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı 2007'de ziyaret etmişti.

Suudi Arabistan S-400 alıyor

Öte yandan kulislere yansıyan bilgilere göre Suudi Arabistan, Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alacak. Füze alımına ilişkin anlaşmanın Kral Selman'ın Moskova ziyaretinde imzalanabileceği belirtiliyor. Türkiye de S-400 alımı konusunda Rusya ile mutabakata varmıştı.
RECEP BAHAR/DETAY HABER

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SuudPetrolHamleABDS-400
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