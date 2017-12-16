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Suudi Arabistan'a ayak basan tutuklanıyor

Kasım ayı başlarında Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'da alıkoyan Suudi Arabistan yönetimi bu kez Filistin kökenli milyarder işadamı Sabih el Masri'yi başkent Riyad'da gözaltına aldı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 18:01
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Suudi Arabistan'a ayak basan tutuklanıyor

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dizginleri ele aldığı Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek bölgenin nüfuzlu isimleri için çok riskli bir hal aldı.

Bu kez Filistin kökenli, Ürdün ve Suudi Arabistan vatandaşlıkları bulunan milyarder işadamı Sabih el Masri'nin iş toplantısı için gittiği Riyad'da gözaltına alındığı haberi geldi.

Ürdün merkezli Arap Bankası Başkanı Sabih Masri'nin Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'da prensler ve bakanlar dahil yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı yolsuzluk operasyonlarının ardından bu ülkeye ilk kez giriş yaptığı belirtildi. Ürdün Kralı Abdullah'la yakın ilişkileri olduğu bilinen Masri'ye Riyad'a gitmeden önce yakınları tarafından gitmemesi yönünde uyarılar yapıldığı öğrenildi.

Riyad'dan Amman'a dönmek için havaalanına giderken gözaltına alınan Filistinli işadamı Masri yakınlarına telefonla ulaşarak durumu bildirdi. Dolayısıyla ailesi gözaltı haberlerini teyit etti.

Kudüs Zirvesi'nin hemen ardından

Filistin Yönetimi'nin önemli para kaynaklarından biri olarak gösterilen Arap Bankası'nın Başkanı'na gözaltı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki Kudüs zirvesinin ardından geldi.

Suudi Veliaht Prensi'nin Ürdün Kralı Abdullah'ı Riyad'a çağırıp zirveye gitmemesini istediği, aynı amaçla seferber ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı Kahire'ye çağırıp zirveye katılmaması talebini ilettiği iddiaları medyaya sızmıştı.

Ancak Abdullah da Abbas da İstanbul'daki zirvede yer alıp Kudüs deklerasyonuna destek verdi. Suudi Veliaht Prensi'nin daha önce de Abbas'ı Riyad'a çağırıp ''Ya ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını kabul edersin ya da devrilirsin'' diye tehdit ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddiaları daha da ciddi kılan, Suudi Arabistan'daki gözaltıların yanısıra Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin 4 Kasım'da Riyad'a çağrılması ve kendisine zorla istifa açıklaması yaptırılmasıydı.

Uluslararası tepkiler eşliğinde Fransa Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle Riyad'daki evhapsinden kurtulan Hariri, Lübnan'a geri döndüğünde istifasını geri çekmişti.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.12.2017 01:28
Anahtar Kelimeler:
KudüsSuudi Arabistan
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