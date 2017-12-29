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Suudi Arabistan'da iki prens serbest

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Feysal bin Abdullah serbest bırakıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:01
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Suudi Arabistan'da iki prens serbest

Prenses Nevf bint Abdullah, Perşembe günü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında Prens Meşal ve Prens Feysal'ın fotoğraflarını paylaşarak serbest bırakıldıklarını belirtti.

Prenslerin serbest bırakılmalarıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Sebak isimli internet sitesinde prenslerle mali uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öne sürüldü.

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, 5 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320'ye ulaştığını, bunlardan bazılarının savcılığa sevk edildiğini, şu ana kadar tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtmişti.

 Yolsuzlukla suçlananların çoğunun anlaşmayı kabul ettiğini ve haklarındaki işlemlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Muceb, gözaltına alınanlarla bağlantılı 376 kişiye ait banka hesabının dondurulduğu bilgisini vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanYolsuzluk
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