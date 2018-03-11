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Suudi Arabistan'da yolsuzluk kararı!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başsavcılıkta yolsuzluk davalarıyla ilgili özel daireler oluşturulmasını onayladı

11 Mart 2018 Pazar 15:30
Suudi Arabistan'da yolsuzluk kararı!

Başsavcılığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onayladığı, söz konusu dairelerin başsavcı ile doğrudan irtibat halinde olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Şarkulevsat gazetesi de konuyla ilgili haberinde Başsavcı Şeyh Suud el-Muceb'in, "Karar, her şekliyle yolsuzlukla mücadele ve kamu malını koruma çerçevesinde alındı" ifadelerini aktardı. Muceb karar çıkmadan önce söz konusu davalarla Kamu Hizmeti Suçları Dairesinin ilgilendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.
AA

Son Güncelleme: 12.03.2018 03:27
Anahtar Kelimeler:
DaireYolsuzlukSuudi Arabistan
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