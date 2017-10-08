Suudi Arabistan ziyaretten memnun

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Riyad’ın Rusya ile ekonomi, askeri-teknik işbirliği, güvenlik ve kültür alanlarında ilişkilerini geliştirme niyetinde olduğunu açıkladı. Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cubeyr, “Majesteleri (Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdüzaziz) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Ülkelerimiz, ilişkilerin seviyesini yükseltmeye karar verdi” diye konuştu.

Cubeyr, Moskova ile Riyad arasında şimdiye kadar yapılan görüşmelerin siyasi danışma niteliğindeyken şu andaysa iki ülkenin yakınlaşması amacıyla ekonomi, askeri-teknik işbirliği, güvenlik, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

'ABD'nin politikası işbirliğimizi etkilemez'

Cubeyr, ABD’nin Rusya’ya yönelik politikasının Riyad’ın Moskova ile işbirliği yapma planlarını etkilemeyeceğini belirtti. ‘Riyad ile Moskova arasındaki yatırım işbirliği planlarının, yaptırımlarla Rusya’yı finans kaynaklardan kesmeye çalışan ABD ile Suudi Arabistan’ın geleneksel ortaklığıyla ne şekilde bağdaştığı’ sorusunu yanıtlayan Cubeyr, “Bizim görevimiz, Rusya ile tüm alanlardaki işbirliğimizi geliştirmek. Rusya ile Batı arasındaki yaptırımlar konusu, Rusya ve Batı’yı ilgilendirir” ifadelerini kullandı.

'Birkaç bin imam uzaklaştırıldı'

Cubeyr, Suudi Arabistan’ın hiç kimseye terörizme mali destek sağlamasına ve nefret ideolojisini yaymasına izin vermeyeceğini söyledi. Suudi diplomat, “Hiç kimseye nefret ideolojisini yaymasına, bu ideolojiye veya terörizme mali destek vermesine izin vermeyeceğiz. Bu konuya titizlikle yaklaşıyoruz, aşırıcılık nedeniyle camilerden birkaç bin imam uzaklaştırdık, metinlerin yanlış anlaşılmaması için eğitim sistemimizi modernize ediyoruz” diye konuştu.

Riyad’ın terörle mücadelede Moskova ile işbirliği yapmaya niyetli olduğunu belirten Cubeyr, “IŞİD saflarında hem Rusya’dan, hem de Suudi Arabistan’dan çok sayıda militan savaşıyor. Onlar hem bizim ülkelerimiz, hem de geldikleri diğer ülkeler için bir tehdit, bu nedenle işbirliğine ciddi ilgi duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Riyad’ın Cenevre görüşmelerinin bir sonraki turuna kadar Suriyeli muhaliflerin tek bir heyet oluşturmalarını umduklarını belirtti. Cubeyr, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararını hayata geçirmek istiyorsak, siyasi süreci çalıştırmalıyız ve bu sürecin etkili olması için birleşik bir muhalefete ihtiyacımız var. Bunu sadece biz değil, Rusya, Mısır, ABD, Suriye destek grubundaki tüm ülkeler istiyor” diye konuştu.

ABD’nin diktası artık çalışmıyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, Suudi Arabistan’ın Rusya ile işbirliğini geliştirme niyetinin, ABD’nin müttefiklerine uyguladığı diktanın artık çalışmadığını gösterdiğini belirtti. Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Suudi Arabistan’ın Rusya ile işbirliğini geliştirme niyetini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Puşkov, “Riyad, ABD’nin Rusya’ya karşı sert tutumuna rağmen Moskova ile işbirliği yapacak. Önemli bir işaret: ABD hala etkili, ancak diktaları artık çalışmıyor” ifadelerini paylaştı. Daha önce Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdüzaziz, Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin ABD ile stratejik ortaklığı bozmadığını açıklamıştı.

