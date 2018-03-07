Suudi Prens “diyalog” rotasında

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire’deki Mısır Kıpti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüşmüştü. Böylece Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etmiş oldu.

Bir yandan Suudi Arabistan'da reformlar yaparken diğer yandan Ortadoğu'yu fena halde karıştıran Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Mısır, Birleşik Krallık ve ABD'yi kapsayan bir tura çıktı.

Londra'yı ziyaret eden ve İngiltere Başbakanı'ndan İngiltere Kraliçesi'ne dek en üst düzeyde ağırlanan Suudi Veliaht Prensi, önceki durağı Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yle yoğun temaslar yürütürken medyaya demeçlerinde Türkiye'yi de hedef tahtasına koydu.

El Şoruk gazetesine, CBC kanalına demeçler veren ve gazetecilerle sohbet eden Veliaht Prens Muhammed bin Selman, "İran, Türkiye ve terörist grupların çağımızın şer üçgeni olduğunu" söyledi.

Mısırlı gazeteci Lamis Elhadidi'ye göre Türkiye'den "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor" diye söz eden Suudi Veliahtı, İran'ı da 'mezhepçilik yapmak ve ideolojik devrimini yaymaya çalışmakla' suçladı.

İsrail'e hava sahasını açtı

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma izini verdiğini açıkladı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Netanyahu, Suudi Arabistan'ın "gösterdiği kolaylığa" işaret ederek, "Hindistan Hava Yolları, önümüzdeki haftalarda Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında seferler başlattığında, Hindistan'ın başkentine seyahat etmek ile Londra'ya seyahat etmek arasındaki zaman aynı olacaktır" dedi.

Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İsrail hava yolu şirketi El-Al'a izin vermediğine vurgu yaptı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ