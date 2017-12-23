Suudi Prens Talal'dan 6 milyar dolar isteniyor

Wall Street Journal gazetesi soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, dünyanın en zengin işadamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi hükümetinin 6 milyar dolar talep ettiğini iddia etti.

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan Prens El Velid başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok gözde şirketlerinde hissesi bulunuyor. Forbes dergisine göre 18 milyar doları aşkın serveti olan El Velid geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yapmıştı.

Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

HABER MERKEZİ