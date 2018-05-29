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Suudi umre yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladı

29 Mayıs 2018 Salı 16:04
Suudi umre yasağını kaldırdı

Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanı Ahmed Atıyye, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu yıldan itibaren Yemenliler için umre yolunun açılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi yayımlandığını duyurdu. Umre için Suudi Arabistan'a girişlerin, Husi militanların Yemenliler aleyhinde ülkede başlattığı çatışmalar nedeniyle 3 yıl önce durdurulduğunu hatırlatan Atıyye, söz konusu onayın bakanlığının uzun süren çabalarının ardından verildiğini vurguladı.Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.
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