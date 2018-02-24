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Suudiler operaya ve caza bulandı!

Batı dünyasına benzemek için 'Ilımlı İslam' projesine start veren Suudi Arabistan'da ilk caz festivali başladı. Ülkede ilk opera da önümüzdeki günlerde sergilenecek

24 Şubat 2018 Cumartesi 01:11
Suudiler operaya ve caza bulandı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü verdiği tarihten bu yana İslam'ın iki kutsal şehri Mekke ve Medine'ye evsahipliği yapan Suudi Arabistan'da tuhaf şeyler oluyor.

Suudi Arabistan'da 'açılım politikası' kapsamında 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumunun düzenlediği caz festivali Perşembe akşam Riyad'da başladı.

Ülkede İngilizce yayınlanan Arab News gazetesi "Caz festivali Riyad'ı salladı" başlığını attı. Üç gün sürecek festivali düzenleyen organizasyon, programın yoğun katılımla Riyad'daki bir otelin golf klübünde başladığına dair fotoğraflar yayımladı.

Öte yandan Eğlence Kurumuna bağlı "Eğlence Ruznamesi (Günlüğü)" isimli sitede, festivalin ziyaretçilere eşsiz bir ortamda caz tecrübesi sunulduğu belirtildi.

İlk opera da yolda

Öte yandan ülkede ilk kez 'Anter ve Abla' isimli bir opera gösterisinin sahneleneceği bildirildi. Opera başkent Riyad'daki Prenses Nura Binti Abdurrahman Üniversitesi'nde Cuma ve Cumartesi günleri sahnelenecek.

Gösterinin, "Anter ile Abla'nın" sevgisini anlatan Arapça opera olacağı ifade edilen sitede, gösteri kapsamında şiirler okunacağı, bedevi yaşantısına ait detaylar ile kıyafetlerin renk katacağı bir sunum sergileneceği aktarıldı.

Eğlence Kurumu tarafından yayımlanan 2018 yılı ruznamesinde, 56 şehirde en az 5 bin etkinlik tasarlandığı açıklanmıştı. Kurum ayrıca eğlence sektörüne gelecek 10 yıl için 64 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetmişti.

Öte yandan, kurumun CEO'su Amr el-Medeni de Suudi Arabistan'da ilk olacak uygulamaya imza atıldığını ve bir opera binası inşasına başlandığını duyurmuştu.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanOperaCazSuudılımlı Islam
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