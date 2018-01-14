Tahran Belediyesinin bilançosu şaştı

İran İşçi Haber Ajansının (ILNA) haberine göre, Necefi, Tahran Kent Meclisine yaptığı sunumda, önceki belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Necefi, devam eden veya planlanan projeler için de 10 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Böylece, belediyemizin toplamda ödemeyi taahhüt ettiği miktar 26 milyar dolara yaklaşıyor" dedi.

Ağustos ayında devraldığı belediyenin 68 bin çalışanının olduğunu belirten Necefi, "Bu, belediyede var olan 16 bin resmi pozisyonun her birine 4-5 kişi istihdam edildiği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Necefi, geçen yıl seçimler öncesi belediyenin 55 bin çalışanı bulunduğuna dikkat çekerek, "Ancak, üç aylık süreçte 13 bin istihdam yapıldı. Belediye kadrosuna eklenen birçok personel, bir gün dahi taşeron firmalarda görev almış değil" diye konuştu.