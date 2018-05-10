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Takas teklifi... 'Al Fetullah'ı ver Brunson'u'

İzmir'de yargılanması devam eden  ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin, bir makale kaleme alarak, Rahip Brunson ile Fetullah Gülen'in takas edilmesini önerdi

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:34
Takas teklifi... 'Al Fetullah'ı ver Brunson'u'

Terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin, kaleme aldığı bir makale ile ABD kamuoyuna çarpıcı bir öneride bulundu.

Washington merkezli faaliyet gösteren, Dünya Evanjelizm Birliği üyesi Evanjelik Hıristiyan haber portalı, "The Christian Post"un internet sitesinde 7 Mayıs Pazartesi günü "ABD Hükümeti Pastör Andrew Brunson'a karşılık Fetullah Gülen'i iade etmeli" başlığıyla yayımlanan makalede, Rahip Andrew Brunson'un Türk Hükümeti tarafından, ABD Pensilvanya'da ikamet etmekte olan ve "şüpheli figür" Fetullah Gülen ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlandığı, Gülen hareketinin ABD tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK ve onun Suriye'deki uzantısı YPG ile bağlantılı olduğu vurgulandı. Marksist ideolojiye sahip bu iki örgütün Gülen Hareketi ile birlikte adam kaçırma, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına bulaştığını aktaran William Devlin, ABD Hükümetinin Gülen'i er ya da geç Türkiye'ye iade etmesinin uygun olacağını belirterek, "Rahip Brunson'un Fetullah Gülen, Gülen Hareketi ve PKK/YPG ile bağlantılı olduğuna ilişkin bütün iddialar gerçek dışıdır. Bu durumda çözüm, ABD Hükümetinin Rahip Brunson'un ivedilikle serbest bırakılması karşılığında Gülen'i Türkiye'ye iade etmesidir" ifadelerini kullandı.

ABD Hükümetlerinin geçmişte de buna benzer suçlu iadeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Devlin, Türkiye'nin iadesini talep ettiği bir teröristi ABD'de tutmanın bir anlamının olmadığını, Amerikan basınının ve ABD Kongre üyelerinin dikkatini bu noktaya çekmek istediğini aktardı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 11.05.2018 01:49
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDBrunsonPapazFetö
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Mustafa sahin 2018-05-11 17:58:36

Devlin fetönün gizli kardinal olduğundan haberi olsa bu makaleyi yazmazdı bin brunson fetöye kurban olsun derdi kardinal papazdan daha büyük hıristiyanlar için fetö=humper

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