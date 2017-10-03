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Talabani Almanya'da öldü

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Almanya'da vefat ettiği bildirildi.

03 Ekim 2017 Salı 16:50
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Talabani Almanya'da öldü

Irak Devlet Televizyonu, Irak'ın eski cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Almanya'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 03.10.2017 16:57
Anahtar Kelimeler:
Celal TalabaniIrakCumhurbaşkanı
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