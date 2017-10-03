Talabani Almanya'da öldü

Irak Devlet Televizyonu, Irak'ın eski cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Almanya'da hayatını kaybettiği bildirildi.
Son Güncelleme: 03.10.2017 16:57
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Almanya'da vefat ettiği bildirildi.
Irak Devlet Televizyonu, Irak'ın eski cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Almanya'da hayatını kaybettiği bildirildi.