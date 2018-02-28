Talabani'nin KYB'si zor durumda

Irak'ta karizmatik kurucu lideri Celal Talabani'nin uzun süren rahatsızlık dönemi ve sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), kongreye gitme konusunda bile sıkıntı yaşıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da 1975 yılında Talabani tarafından kurulan KYB, başta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye ve Erbil kentleri başta olmak üzere Kerkük'te de önemli bir siyasi nüfuza sahip.

Hayatını kaybettiği 3 Ekim 2017'ye kadar KYB Genel Sekreteri olan Talabani'nin, Aralık 2012'de Irak Cumhurbaşkanı olduğu sırada başkent Bağdat'ta aniden rahatsızlanması her şeyi değiştirdi.

Irak'taki siyaset sahası başta olmak üzere Kürtler arasında sözüne itibar edilen saygın bir isim olan Talabani'nin yokluğu, KYB'nin yanı sıra IKBY'yi de büyük ölçüde etkiledi.

Türkiye ve İran'la iyi ilişkileri bulunan, yumuşak ve bağlayıcı bir kişiliğe sahip Talabani, sağlığı bozulmadan önce Erbil ile Bağdat arasındaki birçok sorunun kördüğüm halini almadan çözüme kavuşturulmasını sağlamıştı.

İç çekişme büyük

IKBY'nin eski ve tecrübeli siyasetçilerinden Dr. Mahmud Osman'a göre, parti içinde şiddetli bir çekişmenin yaşandığı KYB'nin kongreye gitmesi mevcut durumda oldukça zor.

Talabani'yle 1952'de tanıştığını ve uzun süre beraber çalıştıklarını söyleyen Osman, KYB'nin içinde bulunduğu durum hakkında şunları kaydetti: "Celal Talabani, parti içerisinde güçlü ve iktidarı olan bir şahsiyetti. KYB içerisindeki tüm tarafları bir araya getirip, söz geçirebiliyordu. Talabani'den sonra partiyi kontrol edecek kimse kalmadı. İdari, siyasi ve şahsi ihtilafların baş gösterdiğini görüyoruz. Kongrenin yapılması ve parti birliğinin sağlanması mevcut durumda zor görünüyor. Umarım bir anlaşmaya varırlar. Çünkü KYB, bölgede önemli bir parti."

AA