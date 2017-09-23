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Talabani'nin oğlu 'referandum ertelendi' dedi

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekteri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani referandumun ertelendiğini iddia etti.

23 Eylül 2017 Cumartesi 18:41
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Talabani'nin oğlu 'referandum ertelendi' dedi

Açıklama, KYB'nin resmi internet sitesi ve birçok yerel medyada yer aldıktan bir müddet sonra yayından kaldırıldı.

Talabani, Facebook'tan yaptığı açıklamada, hesabının hacklendiğini belirtti. Bazı taraflar ise KYB'nin referandum açıklamasının doğru olduğunu ve böyle bir yöntemi kullanarak referandumdaki tavrını kamuoyuna iletmek istediğini savunuyor.

Barzani'nin danışmanı reddetti

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami de Twitter hesabından referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Son Güncelleme: 23.09.2017 19:57
Anahtar Kelimeler:
IKBYIrakReferandumBarzaniTalabaninin Oğlu
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