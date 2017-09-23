Talabani'nin oğlu 'referandum ertelendi' dedi

Açıklama, KYB'nin resmi internet sitesi ve birçok yerel medyada yer aldıktan bir müddet sonra yayından kaldırıldı.

Talabani, Facebook'tan yaptığı açıklamada, hesabının hacklendiğini belirtti. Bazı taraflar ise KYB'nin referandum açıklamasının doğru olduğunu ve böyle bir yöntemi kullanarak referandumdaki tavrını kamuoyuna iletmek istediğini savunuyor.

Barzani'nin danışmanı reddetti

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami de Twitter hesabından referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.