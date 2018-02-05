Tam ABD'ye göre bir kral

Kral Abdullah, İsviçre'nin Davos kasabasında ABD'nin CNN televizyonuna verdiği mülakatta, "ABD rol almadan bir barış süreci veya barışçıl çözüm olmaz" dedi.

Trump yönetiminin Kudüs konusundaki kararının Filistinlilerde büyük tepkiye yol açtığını ve ABD'nin dürüst bir aracı olmadığı hissi oluşturduğunu ifade eden Ürdün Kralı, ancak Amerikaların barış görüşmeleri için planını beklemek gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

HABER MERKEZİ