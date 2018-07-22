Tartışmalı yasaya Dürzilerden itiraz

İsrail parlamentosundaki Dürzi kökenli milletvekillerinin, "Yahudi ulus devlet" yasasının iptali için yüksek mahkemeye başvuracağı bildirildi. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Kulanu (Hepimiz) Partisi milletvekili Ekrem Hassun, Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) Partisi milletvekili Hamed Ammar ve Siyonist Kamp Partisi milletvekili Salih Saad, İsrail'in tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını, Dürzi Avukatlar Forumu'yla birlikte Yüksek Adalet Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi.

Milletvekilleri, söz konusu yasanın, "devlet için kendini feda eden ve savaşan Dürzileri ayırdığını" ifade etti. Hassun, Yahudiler veya İsrail'in bir Yahudi devleti olmasıyla sorununun olmadığını belirterek, "İsrail'in kurulması için kendilerini feda eden Dürziler ne olacak? İsrail ordusundaki hizmetleri sırasında Dürzilerden 240 kişi öldü, bin 200'den fazlası yaralandı." dedi.

Yasanın, Dürzileri ikinci değil "yedinci sınıf vatandaş" haline getirdiğini söyleyen Hassun, "Dürziler, her ne kadar planlama, eğitim, bütçe ve diğer tüm alanlarda ayrımcılığa uğruyor olsalar da bu kanun, azınlıklar ve Yahudiler arasındaki uçurumu derinleştirmek, Yahudiler ile diğerleri arasında eşitlik sağlanması umudunu uzaklaştırmak için çıkarıldı." diye konuştu.

Dürziler, Golan bölgesi dışında İsrail'in kuzey bölgelerinde yaşıyor. İsrail'de 1948'den bu yana yaşayan Dürzilerin çoğu, İsrail ordusunda zorunlu hizmet yapıyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın

Bu arada İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah 720 fanatik Yahudi'nin gruplar halinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi. Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick'in de bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı kaydedildi.

Bölgedeki görgü şahitlerinin aktardığına göre, Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi. Olaya ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, fanatik Yahudilerin baskınına tepki göstermek için Filistin bayrağı açan bir çocuğun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Baskınlarda ciddi artış var

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkati çekiyor. Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın "ilk altı ayında" söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı belirtildi. Raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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