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Tatbikatlar askıya alındı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’yle varılan anlaşmaya destek olarak Güney Kore ile iki askeri tatbikat programını askıya aldıklarını duyurdu

23 Haziran 2018 Cumartesi 16:47
Tatbikatlar askıya alındı

Pentagon Sözcüsü Dana White, “Savunma Bakanı (James) Mattis Singapur’da üst düzeyde varılan anlaşmanın hayata geçirilmesine destek amacıyla ve müttefikimiz Güney Kore’yle koordinasyon kapsamında, bazı tatbikatlara belirsiz bir süre için askıya aldı” diye açıkladı. Tatbikata alınan programların, önümüzdeki 3 ay için planlanan ‘Freedom guardian’ (Özgürlük Koruyucusu) tatbikatı ile donanma değişimi programı olduğu ifade edildi.

White, bu adımın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yönetiminde yapılması planlanan diplomatik görüşmelere destek vermek için atıldığını belirterek gelecek kararların Kuzey Kore’nin diyalog sürecinde ne kadar iyi niyetli olacağına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
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