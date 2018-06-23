Tatbikatlar askıya alındı

Pentagon Sözcüsü Dana White, “Savunma Bakanı (James) Mattis Singapur’da üst düzeyde varılan anlaşmanın hayata geçirilmesine destek amacıyla ve müttefikimiz Güney Kore’yle koordinasyon kapsamında, bazı tatbikatlara belirsiz bir süre için askıya aldı” diye açıkladı. Tatbikata alınan programların, önümüzdeki 3 ay için planlanan ‘Freedom guardian’ (Özgürlük Koruyucusu) tatbikatı ile donanma değişimi programı olduğu ifade edildi.

White, bu adımın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yönetiminde yapılması planlanan diplomatik görüşmelere destek vermek için atıldığını belirterek gelecek kararların Kuzey Kore’nin diyalog sürecinde ne kadar iyi niyetli olacağına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

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