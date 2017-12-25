Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216

Tayfun 200'den fazla can aldı

Filipinler'i etkisi altına alan Tembin tayfununda en az 230 kişi öldü. Tayfun, Vietnam'a ilerliyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:17
7 Okunma
Tayfun 200'den fazla can aldı

Tropikal Tembin tayfunu Filipinler'de en az 230 kişinin ölümüne ve ağır maddi hasara neden oldu. Güneydeki Mindanao bölgesinde kaybolan 120 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, fırtınanın Filipinler'i terk ettikten sonra şiddetini arttırdığı bildirildi.

Batıya yönelerek Vietnam istikametinde yoluna devam eden şiddetli tayfunun hızı zaman zaman saatte 145 kilometreyi buldu. Can kayıplarına sel ve heyelana neden olan afet sırasında 72 bin Filipinli evini terk etmek zorunda kaldı.

Afet yardım kurumu sözcüsü, tahliye uyarılarına rağmen ölü sayısının yüksek olmasının uyarıların dikkat alınmamasından kaynaklandığını söyledi. Yardım çalışmalarına katılan Filipinler Kızıl Haçı'nın operasyon şefi Patrick Elliot, canını kurtarmak için kaçanların yanlarına hiçbir şey alamadıklarını açıkladı.

Tembin tayfunu, bu akşam saatlerinde Vietnam kıyılarına ulaşacak. Ekipler, şu ana kadar 74 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 62 binden fazla balıkçı teknesine de denize açılmaması yönünde uyarı yapıldı. Filipinler gibi Vietnam da sık sık kasırga ve tayfunların hedefi oluyor.

Tembin bu yıl Vietnam'ı vulan 16. büyük fırtına olacak. Geçen hafta Filipinleri etkisi altına alan Kai-Tek tayfunu da 54 can almıştı. Filipinler'de her yıl ortalama 20 kasırga meydana geliyor. 2016 yılındaki Haiyan kasırgasında 6 bin kişi can vermişti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerTayfunVietnam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok
Guatemala elçiliğini Kudüs'e taşıyor
Guatemala elçiliğini Kudüs'e taşıyor
Bm'nin Suriye raporu ürkütücü
Bm'nin Suriye raporu ürkütücü
Rusya raporu ABD'yi korkuttu
Rusya raporu ABD'yi korkuttu
Kıbrıs'ta gündem seçimler
Kıbrıs'ta gündem seçimler
Ankara-Kahire buzları eritiyor
Ankara-Kahire buzları eritiyor
İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor
İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor
Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı
Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı
Filistin'de şehit sayısı 15'e yükseldi
Filistin'de şehit sayısı 15'e yükseldi

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim