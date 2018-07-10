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Tayland'dan iyi haber! Çocukların hepsi kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan son 3 çocuk ve antrenör de kurtarıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 14:21
Tayland'dan iyi haber! Çocukların hepsi kurtarıldı

Kyodo'nun haberine göre, mağarada mahsur kalan son 3 çocuk ile antrenörlerinin mağaradan çıkarılmasıyla pazar gününden bu yana sürdürülen operasyon sona erdi.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

Bu arada kurtarılan diğer çocuklar ise hâlâ götürüldükleri hastanede tutuluyor ve enfeksiyon kapma riskleri olduğu gerekçesiyle aileleriyle görüştürülmüyor.

Ancak grubun moralinin yerinde ve sağlıklarının iyi olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Taylandçocuk
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