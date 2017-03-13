Tayland ile Myanmar arasında dizi krizi

Tayland'ın Channel 7 kanalında yayınlanan, 19. yüzyılda bir Güney Doğu Asya krallığındaki kanlı siyasi çekişmeleri anlatan "Bir Kadının İhtirasları (A Lady's Flames)" dizisi, Burma İmparatorluğunu anımsattığı gerekçesiyle Myanmarlıların tepkisini çekti. Burma'da 1752-1885 yıllarında hüküm süren Konbaung Hanedanlığı'nın son kralı Thibaw Min'in büyük torunu Soe Win, "İyi komşular olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için" dizinin yayından kaldırılması çağrısında bulundu.

Dizinin "aşağılayıcı" unsurlar içerdiğini kaydeden Soe Win, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu dizi, tüm Myanmar halkının tepkisini çekti." ifadesine yer verdi.

Dizide, krallığın kontrolünü ele geçirmek için entrikalar çeviren Ananthip adlı kadın karakterin, gerçek hayatta çok sayıda kraliyet mensubunu katlettirerek eşi Thibaw'ın tahta çıkmasını sağlayan Hsinbyumashin'i hatırlattığı ileri sürülüyor. Diziyi izleyen bazı Myanmarlılar, dizide kullanılan kostümlerin ve ortamın da Burma sarayına aşırı benzerlik gösterdiğini belirtiyor.

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