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Telafer'de işlem tamam

Irak ordusu, Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Telafer şehrini DEAŞ'tan geri almak için 20 Ağustos'ta başlatılan kara harekâtı kapsamında kentin tamamına yakınını ele geçirdiklerini açıkladı

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Telafer'de işlem tamam
Irak ordusu Musul'un ardından bu kez Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer'i terör örgütü DEAŞ'ın elinden aldı. Irak ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Yahya Rasul, Pazar günü öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının şehrin 11 kilometre kuzeybatısında bulunan Ayadiya köyüne kaçarak saklandıklarını, operasyonların burada devam ettiğini söyledi.

Irak ordusunun kesin zafer ilan etmeden önce kentin tamamını geri almayı beklediği belirtildi. Ordu birlikleri ve Şiilerin ağırlıkta olduğu Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) milisleri, hem Şiilerin hem Sünnilerin yaşadığı Türkmen ağırlıklı kentte yapılan operasyonlara katılıyor. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

Telafer neden önemli?

DEAŞ'ın elinde bulunan kentler arasında en kuzeyde yer alan Telafer, örgütün Suriye-Irak sınırı yakınlarındaki ikmal hattı olarak biliniyor. Yaklaşık 2 bin DEAŞ militanının kaldığı belirtilen Telafer düşerse, örgüt Irak'ta yalnızca Kerkük'ün batısındaki Havice bölgesi ile Irak'ın Suriye sınırında varlığını sürdürebilecek. Iraklı yetkililer ve batılı mütteffiklerinin Musul'un batısında örgütün kontrol ve liderlik yapılanmalarını giderek kaybettiğine yönelik iddiaları da, doğrulanmış olacak.

Telafer, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında Sünni ve Şii gruplar arasında şiddetli mezhep çatışmalarına sahne olmuştu. Bölgenin Suriye ile bağlantısı ise Kasım 2016'da Şii ağırlıklı Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) tarafından kesilmişti. Mart 2017'de de Telafer'i Musul'a bağlayan yol Haşdi Şabi tarafından ele geçirildi.

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