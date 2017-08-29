Telafer’de IŞİD cezaevi bulundu

Polis Şefi General Rayed Şaker Cevdet, “Cezaevi, Telafer’in batısındaki el-Saad mahallesinde tespit edildi. Cezaevinin içinde, sivillerin tutulup işkence edildiği işkence odaları var. İçinde ayrıca çok sayıda ilaç ve uyuşturucu maddeleri tespit edildi” diye açıkladı. Federal polisin yaydığı videoda, el-Saad mahallesinde tespit edilen cezaevinin hücreleri ve içindeki kelepçe, kancalar, kameralar ve haplar gösteriliyor.