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Telafer’de IŞİD cezaevi bulundu

Irak Federal Polisi, IŞİD’den kurtarılan Telafer’in mahallelerinden birinde, içinde çok sayıda işkence aleti ile uyuşturucu haplarının bulunduğu bir cezaevini tespit etti

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Telafer’de IŞİD cezaevi bulundu

Polis Şefi General Rayed Şaker Cevdet, “Cezaevi, Telafer’in batısındaki el-Saad mahallesinde tespit edildi. Cezaevinin içinde, sivillerin tutulup işkence edildiği işkence odaları var. İçinde ayrıca çok sayıda ilaç ve uyuşturucu maddeleri tespit edildi” diye açıkladı. Federal polisin yaydığı videoda, el-Saad mahallesinde tespit edilen cezaevinin hücreleri ve içindeki kelepçe, kancalar, kameralar ve haplar gösteriliyor.

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