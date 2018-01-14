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Telegram'a erişim yasağı kalktı

İran'da yaşanan rejim karşıtı protestolar dolayısıyla engellenen sosyal haberleşme platformu Telegram'a erişim yasağının kaldırıldığı bildirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 11:01
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Telegram'a erişim yasağı kalktı

İran yarı resmi haber ajansı Tesnim'in İran Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, ülkede 28 Aralık 2017'de başlayan ve yaklaşık bir hafta süren protestolara etkisi nedeniyle getirilen Telegram'a erişim engeli kaldırıldı.

Sosyal haberleşme ağı Telegram'a erişimin akıllı telefon, tablet ve diğer tüm kişisel bilgisayarlardan mümkün olduğu belirtildi.

İran'da en çok kullanılan sosyal paylaşım ve mesajlaşma programlarından biri olan Telegram, rejim karşıtı protestolara etkisi nedeniyle İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin talimatıyla ülke genelinde erişimi yasaklanmıştı.

AA

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