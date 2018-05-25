Temsilciler Meclisi, Trump'a 'dur' dedi

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti üyesi Keith Maurice Ellison'un önerdiği ve Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçiler tarafından da desteklenen değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişiklikle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ellison, "Temsilciler Meclisi, bu hafta iki partili değişikliğimizi kabul etmesiyle Başkan'a (Donald Trump) İran'a karşı askeri bir saldırı yetkisi veren bir yasanın bulunmadığını açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.

Ellison açıklamanın devamında, "Bu iki partili değişikliğin oy birliğiyle kabul edilmesi, Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesi ve giderek artan düşmanca söylemine karşı güçlü bir cevap. Bugün Kongre, askeri gücün kullanımı konusundaki yetkilerini geri almak için harekete geçti" diye yazdı.