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Terör Avrupa'da yüzde 45 arttı

Avrupa polis teşkilatı Europol, Avrupa'da önceki yıllarda düşüşte olan terör saldırılarının 2017'de yüzde 45 arttığını ancak buna karşılık saldırılarda ölenlerin sayısında yarı yarıya azalma olduğunu bildirdi

21 Haziran 2018 Perşembe 17:45
Terör Avrupa'da yüzde 45 arttı

Europol'ün açıkladığı 'AB Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu'na göre, 2017 yılında AB ülkelerinde 205 engellenen veya gerçekleşen terör saldırısı olurken, bu saldırılarda 68 kişi öldü, 844 kişi yaralandı. 9 ülkede düzenlenen saldırılardan yarısından fazlasını 107 ile Birleşik Krallık rapor ederken, Fransa'da 54, İspanya'da 16, İtalya'da 14, Yunanistan'da 8, Almanya ve Belçika'da ikişer, Finlandiya ve İsveç'te birer saldırı kayıtlara geçti.

2017'de terör suçlarıyla ilgili olarak 975 kişi tutuklanırken, 438'inin 20-25 yaş arasında olduğu tespit edildi. Bu tutuklamaların 411'i Fransa'da gerçekleşirken, İngiltere'de 168, İspanya'da 91, Almanya'da 58, Belçika'da 50, Avusturya'da 48, İtalya'da 39, Hollanda'da 35, Danimarka'da 17, ve Yunanistan'da 15, Bulgaristan'da 14, İrlanda'da 11, Finlandiya'da 9, Macaristan, Polonya ve Romanya'da ikişer, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve İsveç'te birer kişi tutuklandı.

Raporda, "Avrupa terörün hedefinde olmaya devam ediyor. Terörizm, tüm dünya ve insanlık için bir tehdittir. Bu yüzden birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekir" ifadelerine yer verildi. Saldırıların çoğunluğunun (yüzde 67) ayrılıkçılar tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, saldırılardan yüzde 16'sının IŞİD'le bağlantılı olduğu, yüzde 12'sinin solcu gruplar, yüzde 2'sinin aşırı sağcı gruplar ve yüzde 3'ünün ise belli olmayan kişiler tarafından düzenlendiği belirtildi.

IŞİD'in saldırılarının bir önceki yıla göre yarıdan fazla arttığı ifade edilen raporda, saldırıların çoğunluğunun tek başına ve amatörce yapıldığı vurgulandı.
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