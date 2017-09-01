Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Terörist ilan edilmesi için imza toplandı

ABD’li milyarder George Soros’un Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Bu haber kez okundu.

Terörist ilan edilmesi için imza toplandı

ABD’li milyarder George Soros’un Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

ABD ve halkını bilinçli bir biçimde istikrarsızlaştırma ve çeşitli tahrik eylemlerinde bulunmakla suçlanan Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı girişimci George Soros’un, Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 20 Ağustos tarihinde E.B isimli bir kişi tarafından başlatılan kampanyada sayı 74 bine ulaştı.

Öte yandan imza sayısının 100 bini aşması durumunda Beyaz Saray’ın resmi cevap yapması bekleniyor.

(İHA)
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
George SorosBeyaz SarayABDTerörist
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100