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Teröristlerin elinde Avrupa yapımı telsiz bulundu

Suriye'deki kanlı savaşı Batı desteklemeye devam ederek, yangına benzin döküyor. Suriye Ordusu, militanlara ait Avrupa yapımı telsiz ekipmanlar ele geçirirken, ABD IŞİD güçlerinin kalanlarından, yeni bir silahlı muhalif grup kuruyor.

26 Ocak 2018 Cuma 14:18
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Teröristlerin elinde Avrupa yapımı telsiz bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun El Tanf'ta militanları etkisiz hale getirdiğini, operasyon sonrasında bölgedeki arama çalışmalarında da militanlara ait Avrupa yapımı telsiz ekipmanlarının bulunduğunu duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamaya göre, dün El Tanf'ta yapılan operasyonda mühimmat yüklü 2 araç imha edildi, 5 militan da öldürüldü.

Açıklamada "Suriye ordusu, El Tanf'taki teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra bölgede yaptığı arama çalışmalarında Avrupa yapımı modern telsiz ekipmanları, hafif silah cephanesi ve IŞİD'e ait propaganda yayınları buldu" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede ayrıca ABD'nin El Tanf'taki askeri üste  'Yeni Suriye Ordusu'nu oluşturmak için eğittiği Ahmed el Abdo Şehitleri Güçleri'nin armalarının ve bayraklarının bulunduğu aktarılan açıklamada "Bunlar ABD'nin yenilgiye uğrayan IŞİD güçlerinden kalanlarla kendi kontrolünde silahlı bir muhalif grup kurduğunun göstergesi" denildi.

Yakında çok sayıda militanın ABD'nin kontrolündeki El Tanf'tan ayrılarak kuzey ve kuzeydoğudaki bölgelere gitmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, militanların İdlib'de Fetih el Şam'ı (El Nusra) kuşatan hükümet güçlerini kendilerine doğru çekmek için Şam, Humus ve Deyr ez Zor'da saldırı gerçekleştirmeyi planladığı vurgulandı.

Öte yandan  Suriye ordusu yeni yılda ülkenin kuzeyindeki İdlib, Halep ve Hama’da yaklaşık 1100 kilometre kare alanı Fetih El Şam’dan (El Nusra) geri aldı. Suriye ordusu yılbaşından beri İdlib, Halep ve Hama'da 1100 kilometre kare alanı Fetih el Şam militanlarından kurtardı.

Operasyonlar sırasında en önemli stratejik noktalar ise Sincar, Ebu Dali ve Ebu el Duhur'du. Şimdilerde kurtarılan bölgelerdeki altyapıları onaran hükümet güçlerinin bir sonraki hedefi de göçmenlerin evlerine dönmesini sağlamak.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeTerörAvrupaTelsizABDeaşışid
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