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Tillerson 'baskıya devam' dedi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, nükleer silahlardan arınana kadar Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:12
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Tillerson 'baskıya devam' dedi

Hafta içinde Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklama yapan Tillerson, BM Güvenlik Konseyi'nde farklı bir dil kullandı.

Tillerson, Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskının, bu ülkenin "nükleerden arınması hedefi gerçekleşene kadar süreceğini ve sürmek zorunda olduğunu" dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, bu süreçte "iletişim kanallarını açık tutacaklarını" ifade ederken Kuzey Kore'nin ABD ile "müzakere hakkını kazanması gerektiğini" kaydetti.

Tillerson, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Kuzey Kore konusuna değinmiş ve "Diplomatik açıdan daha önce belirttik, Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Tillerson arasında Kuzey Kore politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı. Başkan Trump, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir söylem kullanırken Tillerson diplomasinin önemine vurgu yapıyordu.

Tillerson, Asya ziyaretinde Kuzey Kore'ye karşı ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparken, Donald Trump ise bu çalışmaların "boşuna" olduğunu savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKuzey KoreTillerson
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