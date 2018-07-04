Trump'a isyan bayrağı çektiler

Ülkenin en büyük iş dünyası örgütü olan ABD Ticaret Odası, Amerikan halkını, “Kongre üyelerinden Trump’ın tarifelerine karşı ellerinden gelen herşeyi yapmalarını talep etmeye” çağırdı. Trump yönetiminin, Amerika'yı "devasa ticaret açığından ve felaket ticaret anlaşmalarından" kurtarmak için başvurduğu korumacı ticaret politikaları ve sonuçlarına yönelik iç muhalefet giderek güçleniyor.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği tarifelere Avrupa Birliği, Çin, Kanada, Meksika, Hindistan ve Türkiye'den ardı ardına gelen misillemeler, Amerikan şirketlerinin endişelerini en üst seviyeye çıkardı. Trump yönetiminin ticaret ortaklarından gelen misilleme ve iş dünyasından gelen telkinlere rağmen geri adım atmayacağının anlaşılması, endişelerin aksiyona dönüşmesine neden oldu. Amerika'nın sembol şirketlerinden Harley-Davidson, geçen hafta, Trump’ın fitilini ateşlediği ticaret savaşı nedeniyle üretiminin bir bölümünü yurt dışına taşıyacağını açıkladı.

Trump’ın Harley-Davidson’ı bu kararından ötürü sosyal medyada sert dille eleştirmesi ve hatta tehdit etmesinin, Amerikan iş dünyası üzerinde istenen etkiyi yaratmadığı hafta başında belli oldu. Yaklaşık 3 milyon üyesiyle sadece ABD’nin değil dünyanın en büyük iş derneği olan ABD Ticaret Odası, Trump'ın tarifelerine karşı bir kampanya başlatarak bugüne kadar eşi benzeri görülmeyen bir adım attı. “Tarifeler Yanlış Yol” temalı kampanya, Amerikan halkını ticaret savaşının yol açacağı zarar konusunda bilgilendirerek, “Kongre üyelerinden tarifelere karşı ellerinden gelen herşeyi yapmalarını istemeye” teşvik ediyor.

Zarar 75 milyar dolar

Kampanya çerçevesinde Trump'ın gümrük vergilerine yönelik misillemelerin, ABD ekonomisine vereceği zararı eyalet bazında inceleyen bir araştırma kamuoyuna sunuldu. ABD Ticaret Odası'nın resmi web sitesinde yer alan araştırma, Amerikan halkına ABD haritası üzerinde yaşadıkları eyaleti seçerek tarifelerden ötürü ne kadar maddi kayıpları olacağını görüntüleme imkanı tanıyor. Resmi ticaret verileriyle hazırlanan araştırmanın sonuçlarına göre, Trump'ın başlattığı ticaret savaşı, AB, Çin, Kanada ve Meksika’ya ihraç edilen 75 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi getirilmesine neden olacak. AA

