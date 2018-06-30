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Trump'a kızdı, istifa etti

ABD'nin Tallinn (Estonya) Büyükelçisi James D Melville, Başkan Donald Trump'ın Avrupalı müttefikler konusundaki yorumlarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle istifa kararı aldı

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:42
Trump'a kızdı, istifa etti

Foreign Policy dergisinin haberine göre Melville, Facebook'ta yaptığı özel bir paylaşımda dostlarına, "Başkan'ın AB'nin, 'ABD'den çıkar sağlamak, kumbaramıza saldırmak için kurulduğunu ve NATO'nun NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) kadar kötü olduğunu söylemesi, gerçekleri yansıtmadığı gibi gitmemin zamanının geldiğini kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Melville'in görevinden ayrılacağını doğrulayarak, ABD'nin Estonya'daki Büyükelçisi'nin 33 yıllık kamu hizmetinin ardından 29 Temmuz'dan itibaren emekliye ayrılmak istediğini açıkladığını aktardı. Obama yönetimi sırasında 2015'te Tallinn büyükelçiliğine getirilen, öncesinde Avrupa'daki ABD misyonlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Melville'in Rusça, Almanca ve Fransızca bildiği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Trump, bazı AB ülkelerinden ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi getirmiş ve NATO müttefiklerini sert bir dille eleştirmişti. ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley de Ocak ayında artık Trump yönetimi altında görev yapamayacağını söyleyerek istifa etmişti.

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