Trump ABD'yi ahmaklıkla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki’de selefi Barack Obama’nın 2016’daki seçimlere Rusya müdahalesi olduğuna dair iddialarına gerektiği gibi ele almadığını ve konunun en başından beri siyasi temelli olduğunu belirtti. FBI’ın 'müdahale' ile ilgili bilgi verdiğinde Obama’nın hiçbir şey yapmadığını yazan Trump, konunun zaferi kazanan tarafın kendisi olmasının ardından büyük bir mesele haline geldiğini ifade etti.

Trump, soruşturmanın ikili ilişkileri son yıllarda daha da kötüye götüren etkenlerden biri olduğunu vurguladı. Trump "Rusya ile ilişkilerimiz ABD’nin ahmaklık ve aptallıkla geçen yılları yüzünden hiç olmadığı kadar kötü, şimdi de hileli bir cadı avı yapılıyor" ifadelerini kullandı. Russia Today’e (RT) konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Helsinki’deki zirvenin ilişkileri iyiye götürmesini umduklarını söyledi.

Peskov “Umudumuz bu yönde. Zirvenin ilişkilerimizin karşı karşıya olduğu mevcut krizden kurtulmak adına en azından küçük de olsa bir adım atılmasını sağlamasını umuyoruz” dedi. Peskov, Trump’ın ABD’nin çıkarlarının kendileri için öncelikli olduğu yönündeki pozisyonunun Rusya’yı şaşırtmadığını ifade etti. Peskov, NATO’nun bütçesinin arttırılmasının da Rusya’yı endişelendirdiğini belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti: “NATO, cepheleşme için kurulan ve öyle geliştirilen bir araç. İttifak’ın bu amacı hâlâ mevcut.

Rusya’nın açıkça potansiyel düşman olarak gören İttifak’ın Rusya’nın tetikte durması için bütçesini arttırmasının nedeni bu. Rusya tetikte duruyor” ifadelerini kullandı. Peskov, NATO’nun teşkil ettiği tehdide karşı Rusya ordusunun askeri teknik alanda gerekli tedbirleri aldığını, ordudaki yeni sistemlerin nükleer dengeyi korumaya yönelik olduğunu da ekledi.

DIŞ HABERLER