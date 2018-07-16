Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89744
ALTIN
192.769
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.3990
EURO
5.6600

Trump ABD'yi ahmaklıkla suçladı

Trump, Putin ile görüşme öncesi, Washington’ın Moskova tutumunu eleştirerek, "Rusya ile ilişkilerimiz ABD’nin ahmaklık ve aptallıkla geçen yılları yüzünden hiç olmadığı kadar kötü" dedi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:06
Trump ABD'yi ahmaklıkla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki’de selefi Barack Obama’nın 2016’daki seçimlere Rusya müdahalesi olduğuna dair iddialarına gerektiği gibi ele almadığını ve konunun en başından beri siyasi temelli olduğunu belirtti. FBI’ın 'müdahale' ile ilgili bilgi verdiğinde Obama’nın hiçbir şey yapmadığını yazan Trump, konunun zaferi kazanan tarafın kendisi olmasının ardından büyük bir mesele haline geldiğini ifade etti.

Trump, soruşturmanın ikili ilişkileri son yıllarda daha da kötüye götüren etkenlerden biri olduğunu  vurguladı. Trump "Rusya ile ilişkilerimiz ABD’nin ahmaklık ve aptallıkla geçen yılları yüzünden hiç olmadığı kadar kötü, şimdi de hileli bir cadı avı yapılıyor" ifadelerini kullandı. Russia Today’e (RT) konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Helsinki’deki zirvenin ilişkileri iyiye götürmesini umduklarını söyledi.

Peskov “Umudumuz bu yönde. Zirvenin ilişkilerimizin karşı karşıya olduğu mevcut krizden kurtulmak adına en azından küçük de olsa bir adım atılmasını sağlamasını umuyoruz” dedi. Peskov, Trump’ın ABD’nin çıkarlarının kendileri için öncelikli olduğu yönündeki pozisyonunun Rusya’yı şaşırtmadığını ifade etti. Peskov, NATO’nun bütçesinin arttırılmasının da Rusya’yı endişelendirdiğini belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti: “NATO, cepheleşme için kurulan ve öyle geliştirilen bir araç. İttifak’ın bu amacı hâlâ mevcut.

Rusya’nın açıkça potansiyel düşman olarak gören İttifak’ın Rusya’nın tetikte durması için bütçesini arttırmasının nedeni bu. Rusya tetikte duruyor” ifadelerini kullandı. Peskov, NATO’nun teşkil ettiği tehdide karşı Rusya ordusunun askeri teknik alanda gerekli tedbirleri aldığını, ordudaki yeni sistemlerin nükleer dengeyi korumaya yönelik olduğunu da ekledi.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esad'ın yeni hedefi İsrail sınırı
Esad'ın yeni hedefi İsrail sınırı
'S-400 alma, Patriot al'
'S-400 alma, Patriot al'
İran'da işçiler  gösteri düzenledi
İran'da işçiler  gösteri düzenledi
Tunus'ta hükümet krizi büyüyor
Tunus'ta hükümet krizi büyüyor
450 sığınmacıya izin çıktı
450 sığınmacıya izin çıktı
Afrin'de yoğun mesai
Afrin'de yoğun mesai
Avrupalı şirketlerin talebine ret
Avrupalı şirketlerin talebine ret
BM barış gücü Kıbrıs'ta ne işe yarıyor?
BM barış gücü Kıbrıs'ta ne işe yarıyor?
İsrail yine Gazze'ye saldırdı
İsrail yine Gazze'ye saldırdı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim