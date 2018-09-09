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Trump Apple'ı ABD'ye çağırdı

ABD Başkanı Trump, Apple ürünlerinin fiyatlarının Çin’e uygulanabilecek devasa gümrük tarifleri nedeniyle artabileceğini belirtti. Trump, Apple'a bir çağrıda bulunarak “Ürünlerinizi Çin yerine ABD’de üretin. Fabrikalarınızı inşa etmeye şimdi başlayın” dedi

09 Eylül 2018 Pazar 18:39
Trump Apple'ı ABD'ye çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Apple ürünlerinin fiyatlarının Çin’e uygulanabilecek devasa gümrük tarifleri nedeniyle artabileceğini belirterek, “Bunun sıfır vergili hatta vergi teşvikli kolay bir çözümü var. Ürünlerinizi Çin yerine ABD’de üretin.

Fabrikalarınızı inşa etmeye şimdi başlayın” ifadelerini kullandı. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Amerikalı teknoloji devi Apple'a ürünlerini Çin yerine ABD'de üretmesi çağrısında bulundu. Şirketin ürünlerinin Çin'de üretmeye devam etmesi durumunda tarifelerden etkileneceğine işaret eden Trump, "Apple ürünlerinin fiyatları Çin'e getirebileceğimiz devasa tarifeler nedeniyle artabilir.

Bunun sıfır vergili hatta vergi teşvikli kolay bir çözümü var. Ürünlerinizi Çin yerine ABD'de üretin. Fabrikalarınızı inşa etmeye şimdi başlayın. Heyecan verici" ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın paylaşımda doğrudan yer verdiği Apple'ın piyasaya sürdüğü Iphone ve Ipadlerin büyük bir bölümünü Çin'in Zhengzhou kentindeki Foxconn fabrikasında ürettiği belirtiliyor.

'267 milyar dolarlık gümrük vergisi hazır'

Trump, önceki gün yaptığı bir başka açıklamada da Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne getirilecek tarifelere ilaveten 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisinin daha kısa sürede uygulamaya hazır olduğunu kaydetti. Yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifelerin kısa süre içinde uygulanmaya başlanabileceğini belirten Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak bunun (200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeler) arkasından 267 milyar dolarlık gümrük vergisi daha ben istersem kısa sürede uygulanmaya hazır.

Bu, işleri tamamen değiştirecek" ifadelerini kullandı. Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı. Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül Perşembe itibarıyla sona erdi. ABD Ticaret Temsilciliğinin geri bildirimler doğrultusunda listede değişiklikler yapma hakkı bulunuyor.
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