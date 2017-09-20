Trump Arakan'daki soykırımı pas geçti

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Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla devam ediyor. Genel Kurul'da Salı günü yapılan konuşmalarda Myanmar'daki Müslümanlara yönelik soykırım öne çıktı.

Konuşmasında konuya en fazla önemi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Bugün Myanmar'da karşı karşıya kaldığımız insanlık dramı esasında yeni bir gelişme değildir. Rakhine (Arakan) eyaleti genelinde evlerini ve mülklerini kaybeden 120 bini aşkın Müslüman başta idari başkent Sitre olmak üzere beş yıldır çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bu insanların yaşadıkları kamplar gerçekten içler acısı bir durumda, ancak bugün yüz binlerce Arakanlı Müslümanın vatanlarını terk etmelerine yol açan 1978 ve 1991 insani krizlerinden çok daha büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Rakhine (Arakan) Eyaletindeki sorunların şiddetle çözülemeyeceği açıktır. Myanmar'ın ikinci en yoksul eyaleti olan Rakhine Eyaletinin kalkınması ve istikrarı ancak temel insan haklarına riayetle mümkündür. Hiçbir ayrım yapmadan tüm sivillerin can ve mal güvenliğinin temini Myanmar hükümeti ve güvenlik güçlerinin en temel vazifesidir. Öncelikle insani yardımların erişimi önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor."

Macron 'etnik temizlik' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da BM Genel Kurulu'na hitabında Myanmar'da Rohingyalılara yönelik saldırılar sonrasında 400 bin kişinin yerinden olduğuna işaret etti.

"Rohingyalılara dönük etnik temizlik durdurulmalı" diyen Macron, Fransa'nın bu konuda inisiyatif alacağını söyledi. Macron, sığınmacıların korunmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu da kaydetti.

İngiltere askıya aldı

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ülkesinin Myanmar ordusuyla askeri ilişkiyi ve sağladığı askeri eğitimi askıya aldığını bildirdi. May, "Myanmar’da Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) olanlar konusunda son derece kaygılıyız. Onlara karşı yürütülen askeri operasyon sona ermeli" dedi.

May, çok sayıda kişinin hayatlarını kurtarmak için ülkeden kaçmak zorunda kaldığını belirterek, "Aung San Suu Çii ve Myanmar hükümeti, askeri operasyonun sona ermesi gerektiğini açıkça ortaya koymalı" diye konuştu.

Resmi açıklamaya göre Birleşik Krallık, Myanmar ordusuna yıllık 305 bin sterlinlik bütçe kapsamında demokrasi, liderlik ve İngilizce eğitimi sağlıyor.

Üç büyük ülkeden çıt yok

Myanmar'daki soykırım konusunda ABD, Çin ve Rusya'nın sesi pek çıkmıyor. ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Myanmar'daki etnik temizliğe yer vermedi. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Arakan'daki insanlık krizinin ele alındığı bildirildi. Ancak uluslararası platformlarda Myanmar'ın iki dostu olarak bilinen Rusya ve Çin'in bugüne kadar Arakan'daki katliam konusunda net bir mesaj vermemesi dikkat çekiyor.