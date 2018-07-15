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Trump: Beklentim düşük

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden beklentilerinin düşük olduğunu söyledi

15 Temmuz 2018 Pazar 16:54
Trump: Beklentim düşük

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Helsinki'de yapacağı görüşmeden "beklentilerinin düşük" olduğunu söyledi. ABD Başkanı CBS Televizyonu'na verdiği mülakatta görüşmeden "hiçbir kötü şey çıkmayacağını" ve "belki iyi bir şeyler çıkacağını" belirtti.

Görüşmede, iki yıl önceki başkanlık seçimleri sırasında bilgisayar korsanlığı yaptıkları suçlaması yöneltilen 12 Rus vatandaşını da gündeme getireceğini vurgulayan Trump, buna karşın "ABD'ye iade edilmelerini istemeyi düşünmediğini" kaydetti.

Trump "Bence görüşmek iyi bir şey. Görüşmelere inanıyorum. Başkan Kim ile görüşme iyi bir şeydi. Bence Çin ilderiyle görüşmem de çok iyi bir şeydi. Çok iyi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla, Rusya, Çin, Kuzey Kore'yle görüşmek benim inandığım bir şey. Görüşmeden kötü bir şey çıkmaz ama belki iyi bir şey çıkabilir. Size ne olacağını söyleyemem ama ne isteyeceğimi anlatabilirim. Ve görüşmeden bir şeyler çıkıp çıkmadığını görürüz" dedi.

Trump, selefi Barack Obama'nın yönetimine eleştirilerini sürdürürken, Demokrat Parti yetkilileri bilgisayar korsanlarının kurbanı olduğunda Obama'nın görevde bulunduğunu hatırlattı. Trump, "Bu, Obama döneminde oldu. Ne yaptılarsa Obama yönetiminde yaptılar.

Heklenmelerine izin verdikleri için kendilerinden utanmalılar. Savunmaları kötüydü ve bilgisayar korsanlarının kurbanı oldular" dedi. Kendisine, bilgisayar korsanlarının Cumhuriyetçi Partiyi'de hedef aldığının söylendiğini belirtin ABD Başkanı, "ancak bizim savunmamız çok daha güçlüydü" dedi.
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