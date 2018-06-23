Trump bildiğini okuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Avrupa Birliği tarafından uzun süredir ABD'ye ve ABD'li harika şirketlere ve işçilere yönelik uygulanan gümrük vergilerine ve ticari engellere istinaden, eğer o vergileri ve engelleri düşürmez ya da iptal etmezlerse, onların ABD'ye gönderdiği tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız.

Onları (otomobilleri) burada yapınız!" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. AB, Kanada, Meksika ve Hindistan'ın da aralarında olduğu bir dizi yakın müttefike ise bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı. Ancak AB'nin ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmasına rağmen gerçekleştirilen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı ABD menşeili yüzlerce ürüne 2.8 milyar euro tutarında yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya koydu. Bu arada Brüksel, Washington'un vergileri kaldırması durumunda AB'nin de vergileri kaldırmaya hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan Trump, başkanlık kararnamesiyle nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'ye karşı ekonomik yaptırımlara yeniden izin verdi, bu ülkeye ilişkin "ulusal acil durumu" bir yıllığına uzattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ülkesine hala "olağanüstü bir tehdit" olduğunu ilan etti. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'ye karşı ekonomik yaptırımlara yeniden izin vererek, bu ülkeye ilişkin "ulusal acil durumu" bir yıllığına uzattı. Kararnamenin, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Twitter'da "Artık Kuzey Kore'den ABD'ye yönelik nükleer tehdidin söz konusu olmadığı" yönündeki paylaşımından 9 gün sonra imzalanması soru işaretlerine neden oldu.

Başkanlık kararnamesinde, Kuzey Kore hükümetinin politikaları ve eylemlerinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine olağanüstü ve alışılmamış tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

AA