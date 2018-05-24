'Trump da tarihten silinip gidecek'

İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "selefleriyle aynı kaderi paylaşacağını, tıpkı Reagan ve Bush ile neo-conlar gibi tarihten silinip gideceğini" dile getirdi. ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a karşı attığı adımların rejim değişikliğini hedeflediğine yönelik söylemlere değinen Hamaney, "Bu yeni bir şey değil.

Devrimden bu yana kurdukları bütün komploların amacı rejimi devirmekti ancak bütün bunlarda Tom ve Jerry hikayesinin meşhur kedisi gibi başarısız oldular" dedi. ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin, taahhütlerini yerine getirmeyen güvenilmez bir ülke olduğunu, anlaşma yapılabilecek bir ülke olmadığını gösterdiğini vurgulayan İran lideri, "Uluslararası antlaşmayı kolaylıkla ihlal edip imzasını geri çeken ve televizyondan teatral şovla bununla övünen bir hükümetle anlaşma yapamayız.

Amerika ile anlaşma yapılamayacağını tecrübe ettik. Neden mi? Çünkü Amerika taahhütlerine sadık değil. İran anlaşmaya sadık kaldı. Amerikalıların bir mazareti yok. İran'ın anlaşmaya uyduğunu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu defalarca teyit etti. Ama görüyorsunuz ki, Amerikalılar hiç umursamadan uluslararası anlaşmayı iptal ediverdi."

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