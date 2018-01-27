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Trump da yatırımcı peşinde

İsviçre'nin Davos kasabasında sona eren 48. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF), ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilere yönelik hakaret ve yardımları kesme tehdidi, küreselleşme karşıtı mesajları ve ülkesinin medyasına ağır suçlamaları damga vurdu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:11
Trump da yatırımcı peşinde

Ülkenin doğusunda dünyaca ünlü kayak merkezindeki zirvenin açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Trump yaptı.

Modi, korumacı ekonomi politikaların devam ettiğini ve küreselleşmenin 'parıltısını' kaybetmeye başladığı belirtirken, Trump ise yaptığı açıklamalarla yine tepkilerin odağı oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşmesinin ardından konuşan Trump, Filistinlilerin ABD'ye saygısızlık yaptığını iddia etti ve İsrail'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım verilmeyeceğini söyledi. Trump'ın, konuşmasında defalarca ülkesine yatırım çağrısında bulunması Davos'ta en çok konuşulan konular arasına girdi.

Özellikle ABD medyasına yönelik, "Siyasete girene kadar medyanın ne kadar edepsiz, ne kadar alçak, ne kadar saldırgan ve ne kadar sahte olabileceğinin farkında değildim" şeklinde ifadeler kullanan Trump, yüzlerce üst düzey delegasyonun bulunduğu salonda yuhalandı ve ıslıklandı.

Trump konuşmasında, koalisyona mensup ülkelerin desteğiyle DEAŞ'ın elindeki toprakların neredeyse yüzde yüzünün geri alındığını dile getirerek, ABD'den gelen çelişkili açıklamalara bir yenisini ekledi.

Trump'ın açıklaması, "DEAŞ'ten tüm topraklar alındıysa örgüt Suriye'nin neresinde?" sorusunu akıllara getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DavosTrumpABDFilistinİsrail
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