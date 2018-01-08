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Trump deli olmadığını belgeleyecek

ABD Başkanı Trump, kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak için sağlık kontrolünden geçecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:52
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Trump deli olmadığını belgeleyecek

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The Telegraph'ın haberine göre Trump, Beyaz Saray'da göreve başlamasından  bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirilecek. 

Akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşecek sağlık kontrolü bu cuma günü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC'deki 'Walter Reed National Military Medical Center' da yapılacak. Sağlık kontrolünü ise Trump'ın selefi Barack Obama'nın doktoru yapacak. 

Bu sağlık kontrollerinde alışılageldiği üzere Başkan'a uyuma alışkanlıkları hakkında sorular sorulacak. Kan ve idrar testleri yaplacak, kalp sağlığı kontrol edilecek. Sonuçların özeti kamuoyuyla paylaşılacak ancak Trump kamuoyuna açıklanmasını istemediği sonuçlar hakkında söz sahibi olacak. Obama 2016'daki sağlık kontrolü sonrası iki sayfalık ayrıntılı bir raporu kamuoyuyla paylaşmıştı. 

Trump bu son adımla geçen hafta piyasa çıkan 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fizikesel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor. 

Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump'ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir. 

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABD
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