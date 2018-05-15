Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli" ifadesini kullandı.
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'Trump entrika çevirdi'
ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi
Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli" ifadesini kullandı.