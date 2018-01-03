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Trump Filistinlileri tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump Filistinlileri barış görüşmelerine yanaşmadıkları gerekçesiyle eleştirdi ve bu nedenle mali yardımları kesme tehdidinde bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:42
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Trump Filistinlileri tehdit etti

Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajda "ABD hükümetinin Filistinlilere her yıl yüz milyonlarca dolar ödediğini, karşılığında ise takdir ve saygı görmediğini" söyledi.

Filistinlilerin İsrail ile barış anlaşması için görüşmeye artık yanaşmadıklarını öne süren Trump "O zaman bu büyük ödemeleri yapmaya niye devam edelim ki?" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise New York'ta yaptığı açıklamada "Filistinliler müzakere masasına dönene kadar mali yardım yapmayacaklarını" söyledi. A

BD 2016 yılında Filistin topraklarındaki mültecilere yardım amacıyla 370 milyon dolar ödemişti.

Donald Trump hafta başında da terör ile mücadelede kendilerine yardımcı olmadığı gerekçesiyle Pakistan'ı yardımları kısmakla tehdit etmişti.

ABD Başkanı'nın Aralık ayı başlarında Amerikan dış politikasının on yıllardır benimsediği ilkeleri terk ederek Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıması, Filistinliler ile Washington arasındaki gerginliğin artmasına yol açmıştı.

Filistinliler müstakbel Filistin devletinin başkenti olarak Doğu Kudüs üzerinde hak iddia ediyorlar.

 Kudüs'ün statüsü on yıllardır süregelen Ortadoğu anlaşmazlığının en önemli konularından birini oluşturuyor. İsrail Doğu Kudüs'ü 1967 savaşında işgal, daha sonra da ilhak etmiş, ancak ilhak kararı devletler topluluğu tarafından tanınmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDFilistin
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