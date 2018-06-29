Trump'ın Filistinlisiz Filistin projesi

Kısa süre önce Telaviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetiminin İsrail ile Filistin arasındaki sözde barış müzakerelerinin yeniden başlatılması için ilan ettiği "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plan, Filistinlilerin büyük tepkisini çekiyor.

ABD planının Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçladığını açıklayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Dr. Rima Khalef Al Hinedi, "Yüzyılın Anlaşması olarak ifade edilen anlaşma, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır. Biz yurt dışında yaşayan Filistinliler olarak ve dünyadaki dost halklarla birlikte bu anlaşmanın başarısızlığa uğratılması için her türlü çabayı sarf etmek zorundayız" dedi.

Kudüs Komitesi'nin İstanbul'da düzenlediği, "Trump'ın Kudüs Hakkındaki Kararları" sempozyumunda bir konuşma yapan Hinedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması'na değinerek, bu anlaşmanın mutlak bir Yahudi devleti ilan ettiğini söyledi.

İsrail'in 4 hedefi var

Yüzyılın Anlaşması'nın uygulandığını ifade eden Hinedi, "İsrail, Amerikan Başkanının kararından beri birbirini tamamlayan 4 paralel politika uyguladı.

Birincisi, yerleşimcilerin alanlarını genişletti. Hemen Yahudi yerleşimcilere daha geniş izinler verdi. Yerleri işgal etmek için 10 binlercesine evler yaptı" diye konuştu. İkinci politika olarak İsrail'in peyderpey Batı Şeria'yı da yerleşim yerlerine eklemeye çalıştığına değinen Hinedi, bütün Batı Şeria'yı ilhak edeceğini savundu.

Üçüncü politika olarak Apartayt'ın Filistinliler'e sunulacağını anlatan Hinedi, bu kanunun çok tehlikeli olduğunu, çünkü bu kanunun Filistinlilerin bu topraklardan yok olması anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'in, kendisine uygun olmadığını düşündüğü kişilerin kimliklerine el koymasının mümkün olabileceğini ve onları Kudüs'ten çıkarabileceğini aktaran Hinedi, bu kanunun Filistinlilere dayatılmaya çalışıldığını vurguladı.

Hinedi, "Biz Filistinliler, Araplar, Müslümanlar, dost ve zulmü reddeden halklar olarak Amerikan, İsrail politikasını başarısızlığa uğratmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Filistin halkının, uluslararası kararlar doğrultusunda kabul edilen haklarını müdafaa etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

'Planlarda tüm Filistin Yahudi devletine ait'

İsrailli yetkililerin, yeni ulusal kanun çerçevesinde açıkça Filistin’in tamamının Yahudi devleti olduğunu söylediğini anlatan Hinedi, şöyle konuştu: "İsrail Başbakanlığı diyor ki 'İsrail ulusal tek bir halkın devletidir, o da Yahudi halkının...' Yani başka hiçbir halkın değil. İsrail, ırki olarak tam bir soykırım yapacağını ve Filistinlileri tamamen o topraklardan yok edip çıkaracağını düşünüyor. Filistin’i halksız hale getireceğini ve nüfusunu da boşaltacağını söylüyor. Filistinlilere toprakları terk etmeleri için her türlü baskıyı gerçekleştiriyor."

Bunun aslında bir soykırımı ifade ettiğini kaydeden Hinedi, İsrail’in uluslararası hukukun değiştirilmesi konusunda çaba sarf edeceğini ve gelecek dönemde bu yaptıklarını suç olmaktan çıkarmaya çalışacağını söyledi.

Yüzyılın Anlaşması'nın başarısızlığa uğrayacağını, bir Yahudi devletini Filistin’de kuramayacaklarını ve tarihin de buna izin vermeyeceğini vurgulayan Hinedi, hiçbir şekilde Apartayt rejiminin, insanların iradesine hegemonya kurmasıyla zafere ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti.